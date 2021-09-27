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انسحاب مبعوث طالبان من أعمال الأمم المتحدة بعد منع مندوبها من إلقاء كلمته

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انسحاب مبعوث طالبان من أعمال الأمم المتحدة بعد منع مندوبها من إلقاء كلمته انسحاب مبعوث طالبان من أعمال الأمم المتحدة بعد منع مندوبها من إلقاء كلمته

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، بأن مبعوث أفغانستان الذي يمثل عن حركة طالبان، انسحب من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و أعلنت الأمم المتحدة، منع طالبان من إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة يوم الاثنين.

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة استبعد في وقت سابق، أن تمثل حركة طالبان أفغانستان في الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من أن الحركة طلبت إلقاء كلمة البلاد في الاجتماعات.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الممثل المسجل رسميا للتحدث باسم البلاد يوم الاثنين هو مبعوث الأفغانية السابقة غلام إسحق زاي.

وفي وقت سابق، طلبت حركة طالبان إلقاء كلمة أمام زعماء العالم في الجمعية العامة 76 للأمم المتحدة بنيويورك، حيث رشحت المتحدث باسمها سهيل شاهين الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، سفيراً لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن رغبة طالبان في الاعتراف الدولي هي النفوذ الوحيد الذي يتعين على الدول الأخرى الضغط عليه من أجل حكومة شاملة واحترام الحقوق، خاصة بالنسبة للمرأة، في أفغانستان.

المصرى اليوم

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