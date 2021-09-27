"السراني": لنغرس في النشء معاني الوفاء والولاء لمن صنع مجد بلادنا

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خلال رعايته احتفال جامعة طيبة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن اليوم الوطني الـ 91 للمملكة فرصة ثمينة لنغرس في نفوس النشء من شباب هذا الوطن الغالي معاني الوفاء والولاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد التليد لهذه الأمة، فنشعر جميعاً بالفخر والعزة، ونرفع رؤوسنا

جاء ذلك خلال رعايته اليوم فعاليات احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، الذي نظمته الجامعة في قاعة المؤتمرات الكبرى بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب والطالبات، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، من ثم آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة التعليم في المملكة وما وصلت إليه من منجزات، وأبرز ما حققته الجامعة، وما تنفذه من مشاريع ومبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وألقى رئيس الجامعة كلمة رفع من خلالها باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة التهنئة للقيادة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أنها مناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة، وفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية التي قام بها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده.

وأضاف الدكتور السراني أن عهد الحزم والعزم هو عهد الرؤى المتحققة، حتى حظيت المملكة بإعجاب وتقدير دول العالم كافةً، لما حققته من إنجازات حضارية واقتصادية وتنموية، ولما قامت به من جهود جبارة في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو بكل السبل، وتبنيها لمنهج الوسطية والاعتدال، مبينًا أن هذه المناسبة تعد فرصة للمؤرخين والكتاب للبحث والاستشراف في أن يدرسوا تجربة المملكة الناجحة منذ توحيدها حتى أصبحت أحد النماذج الناجحة في تأريخ نشأة الأمم.