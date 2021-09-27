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استضاف مركز تايوان التجاري بالقاهرة، الاثنين، فعالية للإعلان عن انطلاق «معرض تايوان الدولي للمسامير والصواميل ومهمات الربط» في أبريل 2022 في تايوان.

وشارك في الحضور المهندس سامح زكي، نائب رئيس غرفة تجارة القاهره، والمهندس محمد المنشاوي، رئيس شعبة المعدات والآلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى العديد من كبار رجال الأعمال المصريين للتعرّف على أحدث المنتجات التي تقدمها الشركات التايوانية الكبرى المشاركة في معرض (Fastener Taiwan 2022).

وقال مايكل ياي، مدير مكتب تايوان التجارى بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتايوان في 2020 حوالي 507 مليون دولار، مؤكدا دعم المكتب للقنوات التجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال المصريين يهتمون بزيارة المعرض دورياً- وخاصة بعد غياب معرض Fastener Taiwan في 2020 بسبب الكوفيد- 19«

وسيفتتح المعرض أبوابه من 19 إلى 21 ابريل 2022 في مدينة كاوشنج في تايوان. وهو يصنّف من أكبر المعارض الدولية في مجال المسامير والصواميل ومهمات الربط .

واستنادا إلى البيانات التي تصدر عن وزارة المالية في تايوان، فإن حوالي 75% من المسامير التي تصّنع في تايوان يتم تصديرها- بما يوازي 3.97 بليون دولار (عام 2020 )- لتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وألمانيا .

جدير بالذكر انه يوجد اكثر من 1800 مصنّع للمسامير والبراغي والصواميل في تايوان، يتواجد غالبيتهم- حوالي 700 مصنع- في مدينة كاوشنج. ويتيح معرض (Fastener Taiwan) الفرصه لعرض اهم المنتجات.

وشارك في النسخة السابقة من معرض Fastener Taiwan)) في 2018 أكثر من 415 عارض و1100 جناح. وسوف يوفر المعرض في 2022 منصة تسويق رقمية متكاملة افتراضية وحقيقية وفعاليات مشتركة على الانترنت. وذلك بالاضافة إلى جولات حيه وفرص متعددة للتواصل بين المشاركين. كما يساهم مجلس تنمية التجارة الخارجية التايوانية (تايترا) من خلال رؤية تسويقيه في إيجاد حلول عالمية لقطاع الأعمال.