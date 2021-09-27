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حبس كهربائي قتل شقيقه داخل قطار المناشي بالمنوفية 4 أيام

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حبس كهربائي قتل شقيقه داخل قطار المناشي بالمنوفية 4 أيام حبس كهربائي قتل شقيقه داخل قطار المناشي بالمنوفية 4 أيام

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قررت نيابة مركز السادات التابعة محافظة المنوفية، حبس كهربائي قتل شقيقه، تاجر عسل، بسلاح ناري داخل قطار المناشي إيتاي البارود بمحطة الخطاطبة التابعة لدائرة مركز السادات، بسبب خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في واقعة مقتل تاجر عسل على يد شقيقه، بعدما أطلق عليه الرصاص من سلاح نارى داخل قطار المناشي إيتاي البارود.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على الكهربائي قاتل شقيقه تاجر العسل، والمقيم قرية كفر داود الجديدة التابعة لدائرة مركز السادات، داخل منزلة وإرشاده عن السلاح المستخدم في جريمته.

المصرى اليوم

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