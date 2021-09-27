«الصحة العالمية» و«مكافحة التدخين» يناقشان دور الإعلام والدراما فى التصدي لـ«مشاهد التدخين»

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تعقد منظمة الصحة العالمية، وجمعية مكافحة التدخين، الأربعاء المقبل، ورشة عمل لمناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

ويشارك في اللقاء، كلا من الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة راندا ابو النجا مسؤول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين، ومن الإعلاميين والفنانين الدكتورة هبة الله السمري عميد كلية الإعلام سابقا، والمخرج محمد فاضل، والفنان محمد أبوداوود، والسينارست أيمن سلامة والناقدة حنان ابو الضياء والناقد خالد محمود، ويدير الندوة الدكتور ابراهيم الكرداني.