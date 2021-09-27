أخبار عاجلة

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات -
سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين" -
"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية -
"الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها -
وزير الصحة لن يدخل طالب الحرم الجامعى بدون لقاح -
مدرب سموحة: أسعى لتكوين فريق قادر على المنافسة في كل البطولات -
«أنا أوحش من الأول».. إيمي سمير غانم تكشف حالتها النفسية -
رغم الخسارة.. باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي -
بارك جي-سونج يناشد جماهير مانشستر يونايتد بالكف عن أغنية «أكل لحوم الكلاب» -
«ألسن عين شمس» تكرم فريقي الكورال والتمثيل بالجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

Print
رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، الاثنين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

ووصل نائب رئيس البرازيل إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة عدداً من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تاريخ مواجهات مصر وليبيا .. حكاية 21 مباراة

تاريخ مواجهات مصر وليبيا .. حكاية 21 مباراة

منتخب مصر يحصد 3 ميداليات في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو

منتخب مصر يحصد 3 ميداليات في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكوندو

المحافظ: شمال سيناء خط الدفاع الأول لمصر.. ومواطنوها حراس البوابة الشرقية

المحافظ: شمال سيناء خط الدفاع الأول لمصر.. ومواطنوها حراس البوابة الشرقية

تألق حجازي وصلاح يبهر العالم.. ماذا قدم المحترفين المصريين قبل مباراة ليبيا؟

تألق حجازي وصلاح يبهر العالم.. ماذا قدم المحترفين المصريين قبل مباراة ليبيا؟