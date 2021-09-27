علاج 770 مريضا في قافلة طبية مجانية بإحدى قرى الدقهلية

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نجحت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية 31 بصار التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية في الكشف وتوفير العلاج لـ770 مريضا على مدار يومين.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أن القافلة الطبية ضمت 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نساء، تنظيم أسرة)، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 770 مريضا وصرف العلاج لهم مجانا .

وتم الكشف على 193 مريضا بعيادة الباطنة، و213 مريضا في عيادة الأطفال، و115 مريضا في عيادة العظام، و50 مريضا في عيادة الجلدية، و83 مريضا في عيادة الأسنان و44 مريضا في عيادة الجراحة و62 مريضا في عيادة النسا وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء 187 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 145 حالة أشعة عادية، وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 26 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 87 مريض للكشف المبكر على أمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل حالة واحدة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل قرار على نفقه الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى.

قافلة طبية علاجية مجانية فى الدقهلية

قافلة طبية علاجية مجانية فى الدقهلية

قافلة طبية علاجية مجانية فى الدقهلية

قافلة طبية علاجية مجانية فى الدقهلية