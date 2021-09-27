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رفض إذاعة إعلانات «اغاني شعبية».. قرار من المحكمة ضد مسؤول سابق بـ«الإعلام»

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رفض إذاعة إعلانات «اغاني شعبية».. قرار من المحكمة ضد مسؤول سابق بـ«الإعلام» رفض إذاعة إعلانات «اغاني شعبية».. قرار من المحكمة ضد مسؤول سابق بـ«الإعلام»

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قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بسقوط الدعوى التأديبية ضد المحال مدير عام سابق بالهيئة الوطنية للإعلام بمضي المدة، بعد اتهامه بالإهمال في عمله، ما كلف الهيئة محل عمله بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للشركة.

ونسبت النيابة الإدارية للمُحال، عدم أداء العمل المنوط به بدقة ومخالفة القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وأتى ما من شأنه ضياع حق مالي بجهة عمله بأن امتنع عن إذاعة الخدمات التفاعلية والإعلانات محل العقد المبرم مع إحدى الشركات، ما أدى إلى صدور حكم ضد الهيئة بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للشركة لإخلال الهيئة بالتزامها التعاقدي.

وكشفت أوراق الدعوى أن الطاعن بحكم وظيفته قد ارتأى تنظيما محددا في شأن تفعيل العقد المبرم مع إحدى شركات الإعلان، ورأى في إذاعة بعض الإعلانات على أثير إذاعة «راديو » ما ينال من قدر تلك الإذاعة ومنها نغمات ومقاطع لأغان متدنية المستوى أُطلق عليها وصف الأغاني الشعبية ،مما حدا به لرفض إذاعة تلك الإعلانات، وهو ما نُسبت إليه هذه المخالفة .

وبغض النظر عن مدى قيام هذا الاتهام على أسس سليمة من واقع أو قانون، فإن الأوراق قطعت بيقين لدى عقيدة المحكمة بأن المنسوب للمحال لا يعد شأنا جنائيا، إنما هو محض عمل إداري ارتبط بتنفيذ علاقة تعاقدية بإحدى الشركات لطرح بعض الإعلانات على أثير محطة إذاعية وطنية لها قيم يقوم على صونها كل ذي قيادة بالهيئة محل عمل المحال، فكان للمحال تقدير ما قدَّر، وفقا لرؤية ارتآها في إدارة المحطة المذكورة مثَّلت سببا في تعويض مدني للشركة .

المصرى اليوم

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