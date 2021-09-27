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منتخب يخسر من اليابان بخماسية نظيفة فى مستهل مشواره ببطولة العالم للريشة الطائرة

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منتخب مصر يخسر من اليابان بخماسية نظيفة فى مستهل مشواره ببطولة العالم للريشة الطائرة منتخب يخسر من اليابان بخماسية نظيفة فى مستهل مشواره ببطولة العالم للريشة الطائرة

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استهل المصري للريشة الطائرة، اليوم الاثنين، مشواره بالمجموعة الرابعة من بطولة العالم للفرق المختلطة “sudirman cup”، المقامة بفنلندا خلال الفترة من 26 سبتمبر الجارى حتى 3 أكتوبر المقبل، بالخسارة أمام نظيره الياباني (5-0).

ومن المقرر أن يلتقي "الفراعنة" في الجولة الثانية مع المنتخب الماليزي، غدًا الثلاثاء، على أن يختتموا مشوارهم في المجموعة، بمواجهة إنجلترا الخميس المقبل.

وتضم بعثة المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني مصطفى كامل، كلًا من اللاعبين أدهم حاتم ومحمد مصطفى كامل وأحمد صلاح، واللاعبات نور أحمد يسري وجنى أشرف وضحى هاني.

ويرأس البعثة أحمد شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، ويشارك فى البطولة 16 منتخبا، وهم: وفنلندا وكندا والصين والدنمارك وإنجلترا وألمانيا وإندونيسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتاهيتي واللجنة الأولمبية الروسية وتايلاند وتايوان.

المصرى اليوم

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