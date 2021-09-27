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بيراميدز يُخطط للتعاقد مع ظهير

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بيراميدز يُخطط للتعاقد مع ظهير الزمالك بيراميدز يُخطط للتعاقد مع ظهير

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دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي ، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع حمدي النقاز، في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد رحيل عمر جابر، إلى صفوف طلائع الجيش.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تفاوض مسؤولي نادي بيراميدز مع إدارة الزمالك لضم اللاعب واقترب النقاز من الانتقال لبيراميدز في فترة الانتقالات الحالية.

واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على إعارة اللاعب التونسي، في الميركاتو في حال منع النادي من القيد لمدة فترتين.

يُذكر أن الزمالك، قد تعاقد مع حمدي النقاز لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال لاعب حر.

المصرى اليوم

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