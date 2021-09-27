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تيسيرًا على المواطنين.. النيابة الادارية تطلق تطبيق عبر «Google play store»

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تيسيرًا على المواطنين.. النيابة الادارية تطلق تطبيق عبر «Google play store» تيسيرًا على المواطنين.. النيابة الادارية تطلق تطبيق عبر «Google play store»

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أطلقت هيئة النيابة الإدارية الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store) والذي من خلاله يستطيع المواطنين تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الادارية ان هذه الوسائل تشمل :
١) الخط الساخن ١٦١١٧
٢) البريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg
عبر تطبيق (Whatsapp) رقم ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
٣) الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook)

واضاف ان التطبيق يتيح للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps).

وقال متحدث الهيئة ان ذلك يأتي ضمن استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

المصرى اليوم

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