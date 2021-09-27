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بتهمة «التراخي» في تحصيل رسوم معديات.. مجازاة مسؤولين بـ«النقل النهري»

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بتهمة «التراخي» في تحصيل رسوم معديات.. مجازاة مسؤولين بـ«النقل النهري» بتهمة «التراخي» في تحصيل رسوم معديات.. مجازاة مسؤولين بـ«النقل النهري»

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري، بعقوبة التنبيه، ومدير إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري بخصم 30 يومًا من أجرها، لاتهامها بالتراخي في إعادة طرح معديتين امتنع صاحبهما عن دفع الرسوم المستحقة للهيئة من عام 2014 حتي 2018.

نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، التراخى في إخطار الشؤون القانونية بالهيئة لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد مالك المعديتين بالمخالفة، لم يتخذ الإجراءات نحو إعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام خلال المدة من عام 2016 حتى تاريخه، لم يشرف على أوامر إيقاف الوحدتين المشار إليهما.

فيما نُسب للمحالة الثانية التراخي في إخطار الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94، 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018.

بدأت تفاصيل المخالفة الوظيفية بشكوى مواطن بشأن تضرره من الموظف المسؤول عن استصدار خطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري بإدارة التراخيص الملاحية لامتناعه عن إصدار ترخيص بخط سير للمعديتين اللتين يمتلكهما، واللتين تعملان بالمجداف واللتين سبق وقفهما عن العمل عام ٢٠١٠، بسبب صدور قرار من الهيئة بوقف العمل بالمعديات غير الآلية، فضلاً عن مطالبة الهيئة المذكورة له بسداد إتاوات عن الفترة من عام 2010 حتى عام 2018 وذلك على الرغم من عدم تشغيل المعديتين المشار إليهما منذ عام 2010.

المصرى اليوم

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