أمير مخول: إسرائيل تعتدي على الحقوق التاريخية للفلسطينين بشعار «السلام الاقتصادي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا أمير مخول الناشط الحقوقي والمدير السابق لاتحاد جمعيات أهلية عربية المتحدث باسم المنظمات العربية غير الحكومية – مراجعة دربان 2009، إلى أهمية إقامة هيئة كاملة أو منتدى للتنسيق في إطار برنامج ديربان لقضية فلسطين.

وقال مخول خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها أمس، المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقييم الأوضاع وتلمس سبل العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد 20 عاماً على المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية «ديربان - جنوب أفريقيا- سبتمبر 2001»،‏ ‏ أن أحد دروس ديربان كان التفاعل إضافة للتنسيق الفلسطيني والعربي والدولي، مضيفا هناك عولمة للعنصرية العنصرية هي منظمة عالمية وباتت لا تتجلى فقط في السياسات وإنما الممارسات العالمية.

وتابع مخول صحيح أن العالم أهدى فلسطين مؤتمر ديربان، ولكن بدون الانتفاضة ودون التضامن العربي لن يكون هناك قضية.قائلا « القضية بمدى ما نحن أقوياء فنحن قادرين»

وأشار مخول إلى أن إسرائيل مشغولة منذ النسخة الأولى لانعقاد ديربان بالدفاع عنها، موضحا لا يوجد لدينا موقف من اليهودية بالعكس كان معنا في ديربان يهود ولكن مشكلتنا مع الصهيوينة الإسرائيلية.

ودعا مخول إلى تغيير آليات المواجهة قائلا «يجب أن تكون رؤيتنا الواسعة استخدام الاحتلال كافة الانتهاكات بحق الفلسطيني في كل فلسطين، وليس سياسة الفصل العنصري فقط».

وأضاف «تحت شعار السلام الاقتصادي تسعي إسرائيل تمارس وتعمل دولة الاحتلال جاهدة على الاعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني»، لافتا إلى أنه خلال الـ 20 عاماً الأخيرة يتعرض المجتمع المدني إلى ضغوطات كبيرة لأسباب متعددة من أهمها قضية التمويل.



وشدد مخول على أن عنصرية إسرائيل أكبر من كل قوانينها، لأنها تمتلك أدوا ت تساعدها على ذلك، معتبرا أن ما حدث في العالم العربي خلال السنوات الماضية، أثر على القضية الفلسطينية، والضغف العربي والضعف والانقسام الفلسطينى يضعف القضية الفلسطينية.



وجه مخول التحية إلى جيل الشباب الفلسطيني والعربي ودوره في كشف للمخططات والممارسات الإسرائيلية من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك حملة إسرائيلية رهيبة تجاه فلسطينى الداخل من عرب 48.