علاء شلبي: القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبرى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أهمية إحياء التنسيقيات بين قوي المجتمع المدني العربية لدعم القضية الفلسطينية.

وكشف شلبي خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها أمس، المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقييم الأوضاع وتلمس سبل العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد 20 عاماً على المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية «ديربان- جنوب أفريقيا- سبتمبر 2001»،‏‏ ‏أن مؤتمر ديربان تعرض لمحاولة تشويه وتغير مسار النسخة الأولى عند انعقاده من قبل إسرائيل المحتلة، بطرح اتهامات للعرب أنهم هم من مارسوا العنصرية من خلال تجارة الرقيق عبر الأطلنطي، وهي محاولات باءت بالفشل.

وشدد شلبي على ضرورة البناء على ما تحقق من نتائج ومكتسبات من ديربان من خلال المستقبل، قائلا «نحن أمام تحديات كبرى في ظل دعوات للتطبيع مع العالم العربي». مضيفا «نواجه تحديات مضاعفة وعلى المنظمات الإقليمية التحرك بوعي شديد لمواجهة المخططات الصعبة».