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مها البرجس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائيل بسبب ممارستها تجاه الفلسطينيين

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مها البرجس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائيل بسبب ممارستها تجاه الفلسطينيين مها البرجس تدعو العرب إلى معاقبة إسرائيل بسبب ممارستها تجاه الفلسطينيين

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قالت مها البرجس، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحن اليوم مدعوين كعرب لمعاقبة إسرائيل لما تمارسه تجاه أشقائنا في فلسطين لأنهم يمارسون سياسة الفصل العنصري بمعني الكلمة.

أضافت خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها أمس، المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقييم الأوضاع وتلمس سبل العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد 20 عاماً على المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية «ديربان- جنوب أفريقيا- سبتمبر 2001»،‏ المستوطنون يعيشون في ظل نظام مدني، بينما الفلسطينيون يعيشون تحت الحكم العسكري، مستنكرة ما تقوم به إسرائيل من تمييز على أساس الجنس والعرق.

دعت البرجس، المجتمع المدني العربي التكاتف في ظل تحديات التفكك نتيجة على الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية، مشددة على أننا بعد أحداث غزة وقضية الأسري ونفق الحرية نحن بحاجة إلى إعادة القضية الفلسطينية في الصدارة، بدعم حركة المقاومة السلمية لمقاومة العنصرية.

وقالت البرجس كحركة عربية دورنا إبراز الانتهاكات داخل إسرائيل والتي تؤكد أننا بحاجة إلى التكاتف، من خلال رصد جرائم الحرب، نحن بحاجة إلى المصالحة الفلسطينية السريعة.

المصرى اليوم

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