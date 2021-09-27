رغم تحذير «الصحة العالمية».. دراسة: التطعيم بلقاحي أسترازينيكا وسبوتنيك يزيد الأجسام المضادة

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أظهرت دراسة سريرية حول التطعيم بلقاح أسترازينيكا ثم سبوتنيك لايت للوقاية من مرض كوفيد-19، نموا كبيرا للأجسام المضادة لدى المشاركين، حسبما أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الاثنين، وذلك رغم تحذير منظمة الصحة العالمية، في يوليو الماضي، من مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ«الاتجاه الخاطئ»، موضحة أنه «قد يؤدي إلى وضع فوضوي».

واستندت النتائج إلى بيانات 20 شخصا من بين 100 شاركوا في الدراسة التي بدأت في أذربيجان في فبراير، حيث أكد الصندوق أن هؤلاء المشاركين حصلوا على جرعة من لقاح أسترازينيكا أولا ثم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت بعد 29 يوما، وذلك وفقا لتقرير لرويترز، والذي أضاف أن نتائج التحليل المرحلي أظهرت زيادة إلى أربعة أمثال أو أكثر في الأجسام المضادة المحايدة للبروتين إس في فيروس سارس-كوف-2 لدى 85 % من المتطوعين في اليوم السابع والخمسين من الدراسة.

والأجسام المضادة تتميز بحجم متناه في الصغر حيث بالفيروسات التي تغزو الجسم، مما ينبه الجهاز المناعي من الفيروس المهاجم، ومن ثم تبدأ علمية الدفاع للقضاء على الفيروس والبكتريا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها دراسات حول مزايا اللقاحات النسبية والنوعية، سواء فيما يتعلق بفعاليتها ضد الفيروس أو في قوتها مقارنة بغيرها من الأنواع الأخرى، نشر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت سابق دراسة جديدة أظهرت أن لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 يؤمن حماية أطول على المدى الطويل مقارنة بلقاح فايز، حيث أجرى باحثو المركز تحليلا لنحو 3689 بالغا أدخلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بكوفيد-19 بشكل قاس من 11 مارس حتى 15 أغسطس 2021 وهي الفترة التي سبقت وتشمل انتشار«المتحور دلتا».