«دهانات وصيانة».. آداب المنيا تتجمل لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

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أعلن الدكتور اشرف ماهر، عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، إنهاء استعدادات الكلية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، 2021-2022، حيث تم إجراء أعمال الصيانة والدهانات داخل مباني الكلية، بالإضافة إلى تجميل المدخل الرئيسي للكلية.

أكد «اشرف» على الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للموسم الجديد، بوضع جداول أساسية، وأخري احتياطية تحسبا لحدوث تداعيات وباء كورونا المستجد. مؤكدا استقبال الطلاب الجدد، من خلال فرق الاتحاد، ومجموعات العمل، وأمانة الكلية. وتوزيعهم على التخصصات وفقا لرغباتهم، وقواعد الكلية.

كلية اداب المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد

كلية اداب المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد

كلية اداب المنيا تستعد للعام الدراسي الجديد