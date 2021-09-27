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5 أكتوبر.. عرض «شكسبير من السبتية» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

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5 أكتوبر.. عرض «شكسبير من السبتية» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد 5 أكتوبر.. عرض «شكسبير من السبتية» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

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يعرض مسرح ثقافة بورسعيد، العرض المسرحي «شكسبير من السبتية»، ضمن مهرجان مسرح الهواة للجمعيات الثقافية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، في دورته الـ 18، وذلك في الفترة من 2 وحتى 7 أكتوبر المقبل، والعرض تابع لفريق مسرح العربي للعلوم والثقافة والتنمية

من جانبه قال نبيل أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، والذي يشارك فريق العرض من خلاله، إن العرض تدور أحداثه داخل بدورم في حي السبتية يعيش به مؤلف شاب مغمور يُدعى «سيد» عاش متأثرًا بشخصيات وليم شكسبير الثنائية، «كليوباترا وأنطونيو، ورميو وجوليت، وهاملت وأوليفيا، عطيل وديدمونة، لأنها تشبه قصة حبه مع خطيبته أمل، لافتًا أن العرض يأتي في قالب اجتماعي كوميدي استعراضي، حيث يُعرض في 5 أكتوبر، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

المصرى اليوم

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