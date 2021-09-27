جامعة الإسكندرية: نشرنا 64 بحثا جديدا على «Scopus»

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا، اليوم الاثنين، 64 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس ‏Scopus« العالمية.

وأضاف أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (64 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (29.2%) وشملت كلا من الكيمياء (6.7%)، علوم الحاسب (6.7%)، الفيزياء والفلك (5.8%)، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (5.8%)، علوم البيئة (4.2%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (20%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (10%)، فالهندسة (10%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (5.8%)، فعلوم المواد (5.8%).

وأوضح أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (20 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (13 بحث)، فالمملكة المتحدة (7 أبحاث)، فأستراليا والصين وألمانيا والهند وإيطاليا وعمان (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الملك سعود، والمركز القومي للبحوث، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الفيوم وغيرهم من الجامعات.