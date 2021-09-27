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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن

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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن "إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن
في ميدي وحرض وحيران وعبس ومخيم الأزهور بمديرية رازح

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، ضخ 3.386.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 706.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.

فيما تم في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منه 28.742 فردًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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