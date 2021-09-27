"الجبير" يستقبل سفير النرويج لدى المملكة.. ويجري معه مباحثات

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استقبل سفير الإمارات واستعرض معه التطورات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وتضمن اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.