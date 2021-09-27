اجتماع مشترك لمناقشة المخطط الشامل لتطوير ميناء سفاجا البحري

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عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعًا بالوحدة المحلية، بحضور اللواء ياسر عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحرى، ومدير عام الشؤون القانونية بالميناء وسكرتير عام المدينة والعلاقات العامة ومهندسى الوحدة المحلية ومدير هندسة كهرباء سفاجا.

حيث تم مناقشة المخطط الشامل لتطوير ميناء سفاجا الكبير والوقوف على المصاعب والمعوقات لدفع عجلة سير العمل، وفى هذا الشأن فقد تم إتخاذ بعض التدابير التي تساعد على ذلك ووضع تصور للتغلب على باقى المعوقات مع استمرار المتابعة الدورية والميدانية حتى الانتهاء من ذلك.