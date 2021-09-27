محافظ المنوفية: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وفق معايير واضحة تلبي متطلبات المواطنين

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توجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير واجهة الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقة شاملة بمختلف القطاعات الخدمية.

بدأ محافظ المنوفية جولته بتوجيه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بإعداد دراسة لكيفية استغلال المباني الحكومية والمنشآت التي سيتم إخلاءها بنطاق المركز (14 قرية أم وتوابعها) عقب الانتهاء من المجمعات الخدمية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودخولها الخدمة، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بدراسة استغلال مبني الوحدة المحلية لقرية سبك الأحد كدار مسنين أو دار أيتام، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة بإعادة استغلال المنشآت والأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة لتعظيم مواردها وتوفير فرص عمل بما يحقق النفع العام للمحافظة ومواطنيها.

وأكد محافظ المنوفية أن تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» يتم وفق نماذج محددة في الإنشاء والتجهيز لكافة المباني الخدمية وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبي متطلبات المواطنين، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشأت الآخري، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعي خصوصية وإحتياجات كل قرية مستهدفة .

واستهل المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية سنتريس ( 3 أدوار ) والمقام على مساحة 750 م2ويخدم ما يزيد عن 45 ألف نسمة، وسيضم المجمع العديد من الخدمات منها ( وحدة محلية، مركز نموذجي، سجل مدني، وحدة إجتماعية، خدمات البريد، الشهر العقارى، تموين ) وغيرها من الخدمات الأساسية الهامة التي تمس حياة المواطنين بهدف التخفيف عنهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، حيث جاري الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني وجاري أعمال التشطيبات .

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعي بسنتريس ( دورين) على مساحة 370 م2 ويخدم ما يقرب من 25 ألف نسمة، وسيضم المجمع وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعى وبنك تنمية وإئتمان زراعي بما يساهم في تنمية وخدمة أهالي القرية، حيث تم تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 80 % وجاري أعمال التشطيبات .

وخلال الجولته تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات بقرية سبك الأحد على مساحة 750م2 ويخدم ما يزيد على 66 ألف نسمة، حيث تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني بنسبة 75 % وجاري صب أعمدة الدور الثاني العلوى، كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعي بسبك الأحد على مساحة 750 م2 ويخدم ما يزيد على 33 ألف نسمة من أهالي القرية والعزب التابعة لها، حيث تم الإنتهاء من الأساسات وأعمدة الدور الأرضي وجاري صب سقف الدور الأرضي .

وفي ذات السياق تابع المحافظ أعمال توسعة ( جناح جديد) لمدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية بسبك الأحد ( أبوبكر الصديق ) (5 أدوار ) على مساحة 2944 م2 عبارة عن 14 فصل جديد ليصبح إجمالي عدد الفصول 36 فصل، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية وجاري أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام، وذلك للإرتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لإستيعاب المزيد من الطلاب .

كما تفقد المحافظ أعمال ترعة سبك الأحدبطول 6380 م بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، رافقه وكيل وزارة الري، حيث تم الإنتهاء من تبطين 720 م وجاري حالياً تنفيذ أعمال تدبيش الإحجار، موجهاً وكيل وزراة الري بضرورة رفع نواتج التبطين أول بأول لإضفاء منظر حضاري .