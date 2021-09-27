محافظ الشرقية يُتابع استعدادات مهرجان الخيول العربية وتطوير ميدان «الطيارة» في بلبيس

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة / بلبيس» الصحراوي والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 25 اليوبيل الفضي، والمُقرر أن تنطلق فعالياته يومي الخميس والجمعة القادمين، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول، ومحبي الخيول العربية والأصيلة.

اطمأن المحافظ ومرافقوه على الاستعدادات النهائية للمهرجان ،والتي شملت الإنتهاء من أعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي، لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق ،مؤكدا على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل، وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

كما حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بميدان الطيارة بمدينة بلبيس، مشددا على رئيس المركز بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية على الميدان باعتباره يمثل المدخل الرئيسي للمدينة.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام ،والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام.