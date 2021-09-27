7 أسباب لعدم خروج مفتاح السيارة من الاشتعال.. تعرف عليها

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أحياناً يعلق مفتاح السيارة في الإشعال، وإذا علق المفتاح، ولم تستطيع إخراجه بسهولة، فلا تحاول إجباره، لأن ذلك يضر بسيارتك، ومن هنا نوضح لك أكثر الأسباب التي تجعل مفتاح سيارتك يعلق، وفقاً لـ autochimps

7.ناقل الحركة ليس في مكانه

كميزة أمان، إذا لم يكن ناقل الحركة الأوتوماتيكي في سيارتك في وضع الانتظار، فلن يخرج المفتاح، والشيء نفسه ينطبق على سيارة ذات ناقل حركة يدوي.

في بعض السيارات القديمة، من الممكن أيضًا أن يكون مسار ناقل الحركة المطاطي أو البلاستيكي قد تجمد، كما قد يكون هناك أيضًا بعض الحطام المستقر على الجدار الجانبي.

6.لم تقم بإيقاف تشغيل السيارة فعليًا

إذا لم تكن تعرف، فإن معظم السيارات التي تحتوي على مفتاح ثابت تتميز أيضًا بوضع ملحق، وهذا عادة ما يكون لفة واحدة بعد وضع إيقاف التشغيل عكس اتجاه عقارب الساعة.

فالغرض من وضع الملحقات هو السماح لك باستخدام ميزات معينة دون الحاجة إلى تشغيل السيارة، مثل الراديو أو النوافذ الكهربائية.

5.عجلة القيادة مقفلة

إليك ميزة أمان أخرى قد تمنع مفتاحك من الانسحاب من الإشعال، وهي قفل العجلة، ويحدث هذا عادةً عندما يكون هناك قدر من القوة المطبقة على العجلة أثناء إيقاف تشغيل المحرك.

4.البطارية منتهية

يتطلب نظام الإشعال لديك طاقة للعمل، وإذا نفدت طاقة البطارية تمامًا، فقد يعيق ذلك قدرتك على إزالة المفتاح.

ومن المؤشرات الجيدة على نفاد شحن بطاريتك إذا أدرت المفتاح وسمعت صوت «نقر» متكرر، في هذه الحالة، ستحتاج إلى بدء تشغيل سيارتك.

إذا كنت لا تزال تسمع ضوضاء النقر، فقد تحتاج إلى استبدال البطارية بأخرى جديدة.

3.حطام على المفتاح

يكون هناك حطام على المفتاح يمنعه من الدوران في أسطوانة الإشعال، فاستخدامك للمفتاح لخدش الأشياء أو حفرها، يجعل الحطام يتراكم عليه.

2.أسطوانة الإشعال بها عيب

كما هو الحال مع معظم الأشياء، تتلف أسطوانات الإشعال، مما قد يؤدي إلى فشل آلياتها الداخلية، وإذا حدث هذا أثناء إدخال مفتاح، فقد لا تتمكن من إزالته.

1.المفتاح التالف

الاحتمال الأخير هو أن المفتاح نفسه تالف، إذ يستخدم معظمنا مفاتيحنا كحل لإصلاح جميع المشكلات أثناء التنقل في لا نهائي من المواقف، ولكن حتى هذا يمكن أن يسبب ضررًا، لذا احترس من علامات التآكل.