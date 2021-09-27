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أخبار جيدة لـ بايرن ميونخ كومان يعود للتدريبات

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أخبار جيدة لـ بايرن ميونخ كومان يعود للتدريبات أخبار جيدة لـ بايرن ميونخ كومان يعود للتدريبات

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بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب مشكلة في القلب، بسبب عدم انتظام ضربات القلب، عاد جناح بايرن ميونخ، الفرنسي كينجسلي كومان، إلى التدريبات مع زملائه ، قبل يومين من مباراة الفريق ضد دينامو كييف في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لم يلعب الجناح الفرنسي أي مباراة رسمية تحت قيادة المدرب جوليان ناجيلسمان، الذي لم يستطع الاعتماد على اللاعب هذا الموسم بسبب الاصابات.

لكن العودة للمشاركة في التدريبات تمثل اخبارًا سارة للاعب وفريقه بعد مخاوف من أبعاد المشاكل التي كانت لديه في القلب.

المصرى اليوم

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