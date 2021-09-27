بحضور وزير السياحة.. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالغردقة

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تختتم محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، فعاليات كرنفال الغردقة للسياحة والفنون، ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى، والذي يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشي السياحى، بمدينة الغردقة، بحضور وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر.

ويضم حفل الختام افتتاح معرض لعرض أعمال الفنانون المشاركون، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.