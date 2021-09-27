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"دانة".. أول مدربة سعودية تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة

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أقيم في سلوفينيا بمشاركة 150 مدرباً ومدربةً

بدعم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، سجلت المدربة دانة علي محسن اسمها كأول مدربة سعودية للكرة الطائرة تشارك في برنامج الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، الذي أقيم خلال الفترة من 24 وحتى 26 من شهر سبتمبر الحالي في كرانجسكا غورا بسلوفينيا.

ويصنف البرنامج الأوروبي كاتفاقية للمدربين ومعلمي التربية البدنية العاملين على مستوى القاعدة الشعبية، حيث تم اختيار المدربة ضمن 10 مدربين من القارة الآسيوية، أولئك الذين يشاركون في مشاريع وطنية تتناول الكرة الطائرة للمبتدئين.

بدأ شغف دانة علي محسن نحو كرة الطائرة يبرز منذ الصغر، لتعمل على تطوير إمكانياتها، حيث كانت تمارس اللعبة في كل وقت ومكان، قبل أن يتطور شغفها نحو التدريب مؤسسة فريقها الخاص "بلو كلكرز"، والذي يضم ما يقارب 40 لاعبة.

يُذكر أن أكثر من 150 مدرباً ومدربةً شاركوا في فعاليات البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة، الذي كان بيئة خصبة لتبادل الخبرات والتجارب في نشر لعبة الكرة الطائرة وتطويرها.

وقالت المدربة السعودية دانة علي محسن: أنا سعيدة جداً وأحس بالفخر بتمثيل المملكة في مجال التدريب، وأتمنى أن أنقل تجربتي وخبرتي التي اكتسبتها في الدورة الدولية، وحقيقة لعبة الكرة الطائرة ومارستها منذ الصغر وشاركت كلاعبة وكمدربة، وهذه ميزة ساعدتني في معرفة الكثير من الأمور التي تخص لعبة الكرة الطائرة حتى التحقت بهذه الدورة بدعم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وتابعت: شاركت أكثر من 150 مدرب ومدربة في هذه الدورة لديهم خبرة كبيرة في مجال تدريب لعبة الكرة الطائرة وأنا على ثقة كبيرة بأن المرأة السعودية لديها الطموح لتحقيق النجاح في ظل الدعم والاهتمام من وزارة الرياضة، وبإذن الله سأبذل قصارى جهدي في تطوير الطائرة النسائية، ولدينا نخبة من اللاعبات؛ لتطوير مستواهم للمشاركة في البطولات الخارجية؛ لنقدم صورة جميلة في المحافل الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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