رسميًا.. «هويدي إف سي» يتعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي

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نجح مسؤولو نادي هويدي إف سي "المقاصة سابقًا"، في التعاقد رسميًا مع عبد الرحمن زين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعييدي، خلال فترة لانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد نادي هويدي، مع عبد الرحمن زين، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، وذلك بناءً على طلب تامر مصطفى المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

وشارك اللاعب في تدريبات الفريق الفيومي، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

يُذكر أن نادي هويدي، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من رمضان مصطفى وأحمد طارق سليمان، حارسي فريق الشباب بالنادي الأهلي والرباعي سيرجي ايريك والكيني جون إفيري وأحمد منعم وكريم عبد الني، لاعبي فريق فيوتشر ومحمود حمد، مدافع المصري البورسعيدي.