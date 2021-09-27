يورجن كلوب: ديوجو جوتا لاعب استثنائي.. وعلينا الاستعداد جيدًا لبورتو

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أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن الفريق ناقش الطريقة التي دافع فيها خلال التعادل الأخير مع برينتفورد (3-3)، قبل مواجهته أمام بورتو مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأثار التعادل مع برينتفورد، علامات استفهام حول تركيز الخط الخلفي، وهو أمر يدركه كلوب جيدا، لذلك عمل على معالجة الثغرات قبل لقاء فريق متمرس في المسابقة القارية، ضمن مجموعة تضم أيضا كل من ميلان وأتلتيكو مدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم الإثنين: "بورتو فريق مختلف ولكن علينا التحسن في هذا الجانب، تحدثنا عن ذلك ونعلم أننا لا نستطيع أن ندافع بهذه الطريقة وعلينا إظهار ذلك غدًا".

وأضاف: "بورتو كان لديه لاعبين يأتون ويرحلون ولكن لديهم المدرب نفسه، الفوز في آخر مباراتين هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة، ولديهم فرص مختلفة للإعداد وعلينا الاستعداد لذلك".

وأشاد كلوب بنجم هجومه ديوجو جوتا قائلا: "لاعب استثنائي، سعداء حقًا بتوقيعنا معه، شخصية قوية حقًا، إنه رجل ناضج جدًا في سن مبكرة وهذا يجعل العمل معه ممتعًا، ليس من السهل تحسيننا ولكن ديوجو فعل ذلك بالتأكيد".

وتحدث كلوب أيضا عن الأداء الجيد للاعب وسطه الشاب كورتيس جونز في التعادل مع برينتفورد، وقال: "كانت المباراة الأخيرة مثالاً جيدًا، هكذا يجب أن يلعب كورتيس، يجب أن يدافع وينخرط في الهجوم، وقد سجل هدفا، يمكنه فعل الشيء نفسه بقدمه اليسرى، وهو ما يجعله مميزًا جدًا".

وتابع "إنها لحظة نادرة في خط الوسط، إنهم جميعًا يتمتعون بلياقة بدنية ويجب أن أتخذ القرارات".

وتناول كلوب الوضع الدائر حول قادة الفريق، وقال: "كان لدينا 3 قادة وصوت اللاعبون لـ3 قادة إضافيين، هناك هندرسون وميلنر وفيرجل (فان دايك)، ثم يأتي ترينت (ألكسنر أرنولد) وروبو (أندي روبرتسون) وأليسون (بيكر)".

وأنهى "في بعض الاوقات الموسم الماضي، لم يكن لدينا أحد، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".