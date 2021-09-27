أخبار عاجلة

الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية -
اختصاصات لجان الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بالنواب (تفاصيل) -
وفقا للائحة.. تعرف على اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب -
النتائج الأولية لإنتخابات لجان «النواب»: تغيرات محدودة في الوكالة وبقاء تشكيلات دور الانعقاد الاول -
استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا -
أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب -
بعد انتخاب الهنيدي رئيسا لها .. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان -
الزمالك يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل -
سيراميكا يلاقي بورتو وديًا اليوم -
حسام حسن يرفض رحيل هشام صلاح عن الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

يورجن كلوب: ديوجو جوتا لاعب استثنائي.. وعلينا الاستعداد جيدًا لبورتو

Print
يورجن كلوب: ديوجو جوتا لاعب استثنائي.. وعلينا الاستعداد جيدًا لبورتو يورجن كلوب: ديوجو جوتا لاعب استثنائي.. وعلينا الاستعداد جيدًا لبورتو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن الفريق ناقش الطريقة التي دافع فيها خلال التعادل الأخير مع برينتفورد (3-3)، قبل مواجهته أمام بورتو مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأثار التعادل مع برينتفورد، علامات استفهام حول تركيز الخط الخلفي، وهو أمر يدركه كلوب جيدا، لذلك عمل على معالجة الثغرات قبل لقاء فريق متمرس في المسابقة القارية، ضمن مجموعة تضم أيضا كل من ميلان وأتلتيكو مدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم الإثنين: "بورتو فريق مختلف ولكن علينا التحسن في هذا الجانب، تحدثنا عن ذلك ونعلم أننا لا نستطيع أن ندافع بهذه الطريقة وعلينا إظهار ذلك غدًا".

وأضاف: "بورتو كان لديه لاعبين يأتون ويرحلون ولكن لديهم المدرب نفسه، الفوز في آخر مباراتين هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة، ولديهم فرص مختلفة للإعداد وعلينا الاستعداد لذلك".

وأشاد كلوب بنجم هجومه ديوجو جوتا قائلا: "لاعب استثنائي، سعداء حقًا بتوقيعنا معه، شخصية قوية حقًا، إنه رجل ناضج جدًا في سن مبكرة وهذا يجعل العمل معه ممتعًا، ليس من السهل تحسيننا ولكن ديوجو فعل ذلك بالتأكيد".

وتحدث كلوب أيضا عن الأداء الجيد للاعب وسطه الشاب كورتيس جونز في التعادل مع برينتفورد، وقال: "كانت المباراة الأخيرة مثالاً جيدًا، هكذا يجب أن يلعب كورتيس، يجب أن يدافع وينخرط في الهجوم، وقد سجل هدفا، يمكنه فعل الشيء نفسه بقدمه اليسرى، وهو ما يجعله مميزًا جدًا".

وتابع "إنها لحظة نادرة في خط الوسط، إنهم جميعًا يتمتعون بلياقة بدنية ويجب أن أتخذ القرارات".

وتناول كلوب الوضع الدائر حول قادة الفريق، وقال: "كان لدينا 3 قادة وصوت اللاعبون لـ3 قادة إضافيين، هناك هندرسون وميلنر وفيرجل (فان دايك)، ثم يأتي ترينت (ألكسنر أرنولد) وروبو (أندي روبرتسون) وأليسون (بيكر)".

وأنهى "في بعض الاوقات الموسم الماضي، لم يكن لدينا أحد، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اختصاصات لجان الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بالنواب (تفاصيل)

اختصاصات لجان الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بالنواب (تفاصيل)

وفقا للائحة.. تعرف على اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وفقا للائحة.. تعرف على اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

النتائج الأولية لإنتخابات لجان «النواب»: تغيرات محدودة في الوكالة وبقاء تشكيلات دور الانعقاد الاول

النتائج الأولية لإنتخابات لجان «النواب»: تغيرات محدودة في الوكالة وبقاء تشكيلات دور الانعقاد الاول

استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا

استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا