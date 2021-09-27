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تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان السوري معتصم النهار وهو يغازل الفنانة حورية فرغلي على هامش حفل «الموريكس دور»، الذي أقيم خلال الأيام الماضية بلبنان.

وظهر الثنائي وهما يمرحان معاً، حيث مازحها أمام الكاميرات، كما طلب منها مازحا أن يحادثها عبر الهاتف، لترد عليه بعفوية قائلة: «والنبي كلمني والنبي عاكسني».

وأعلنت الفنانة حورية فرغلي مؤخرا عن تقديمها مسلسلها الجديد «أيام وبنعيشها»، مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل دورًا جديدًا ومختلفًا لم يسبق لها أن جسدته من قبل في عالم الدراما التليفزيونية، خاصة أن المسلسل يناقش عددًا من القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع في الآونة الأخيرة.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 50 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازى، رياض الخولى، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم.

كانت حورية فرغلي أعلنت أنها تصور مسلسلا تلفزيونيا جديدا بعنوان «أيام وبنعيشها»، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويشاركها بطولته شيرى عادل وسلوى خطاب ورياض الخولي، وتدور أحداثه في 50 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم.