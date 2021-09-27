ما هو صمام EGR؟.. وكيف تعرف أنه معطل؟

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يعد صمام EGR، هام جداً السيارة، إذ يساعد على تقليل انبعاث أكاسيد النيتروجين، فإذا ظهرت على سيارتك علامات تدل على الأداء الضعيف، فقد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في صمام EGR.

صمام EGR له غرض واحد، لتقليل ملوثات أكاسيد النيتروجين المنبعثة من سيارتك، ويقوم بذلك عن طريق إعادة تدوير بعض الانبعاثات إلى غرف الاحتراق بدلاً من إرسالها إلى الخارج.

كيف يعمل صمام EGR؟

تتطلب سيارتك الأكسجين لتعمل، لكن تكمن المشكلة في أن الهواء الذي يجتذبه من الخارج يتكون من حوالي 80٪ نيتروجين و20٪ أكسجين فقط، ثم يتم خلط الوقود مع هذا، ويتم إشعاله داخل غرفة الاحتراق بواسطة شمعات الإشعال.

عندما يتم حرق النيتروجين، فإنه يعطي ما يعرف باسم أكسيد النيتروجين، وهو الملوث الأساسي الذي تم تصميم صمام EGR لتقليله، وفقاً لـ autochimps.

في حين أن صمام EGR قد يبدو وكأنه جهاز معقد، إلا أنه في الواقع بسيط للغاية، فالصمام يظل مفتوحًا أو مغلقًا، إما أن يسمح بدخول غاز العادم أو يرسله للخارج من أنبوب العادم.

هناك نوعان من صمامات EGR، أحدهما يتم تشغيله بواسطة فراغ، والآخر يتم التحكم فيه إلكترونيًا بواسطة وحدة التحكم في المحرك.

الأعراض الثمانية الأكثر شيوعًا لصمام EGR السيئ

8.المحرك مزعج

إذا كان صمام EGR الخاص بك عالقًا في وضع الفتح، فقد يسمح بدخول كمية قليلة جدًا أو كبيرة جدًا من غاز العادم إلى غرفة الاحتراق.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من خليط الهواء، والوقود بالداخل (والذي يجب أن يكون مثاليًا)، ويتسبب في توقف المحرك عن العمل بشكل مزعج.

7.الاقتصاد في استهلاك الوقود الخاص بك يضعف

من الآثار الجانبية الأخرى لصمام EGR المفتوح هو انخفاض الاقتصاد في استهلاك الوقود.

ويحدث هذا بسبب انخفاض درجة الحرارة داخل غرف الاحتراق، وهذا يعني أن الوقود الموجود بالداخل لا يشتعل بسرعة أو بكفاءة.

6.سيارتك تتوقف أثناء تهدئة السرعة

يمكن أن يتسبب صمام EGR العالق أيضًا في توقف محرك سيارتك أثناء التباطؤ.

في حين أن هذا ليس خطيرًا مثل توقف السيارة أثناء القيادة، إلا أنه يتطلب بالتأكيد انتباهك لضمان عدم استمرار حدوث ذلك.

5.انخفاض أداء المحرك

إذا لاحظت انخفاضًا في الأداء خصوصاً أثناء التسارع، فقد يرجع ذلك إلى توقف صمام EGR أو إغلاقه.

لماذا يحدث هذا؟

لأن خليط الهواء والوقود داخل غرف الاحتراق متوقف، وإذا كان الصمام مفتوحًا، فإنه يسمح بدخول الكثير من غاز العادم. وإذا كان مغلقًا باستمرار، فسوف ترتفع انبعاثات السيارة.

4.لاحظت رائحة البنزين

هناك سبب لإنشاء صمام EGR، لأن أكسيد النيتروجين الخارج من أنبوب العادم يحمل رائحة كريهة وضار بصحتك.

بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يعمل صمام EGR بشكل صحيح، فقد يحرق محرك سيارتك مزيدًا من الوقود، مما يؤدي إلى إطلاق الهيدروكربونات.

وتختلط هذه مع أكاسيد النيتروجين المضافة وتنتج مزيجًا خطيرًا من الغازات الضارة.

3.سيارتك تنتج المزيد من الانبعاثات

العديد من الدول لديها معايير صارمة للانبعاثات، تتطلب إجراء الاختبار كل 6 أشهر أو نحو ذلك.

فإذا فشلت سيارتك مؤخرًا في أحد هذه الاختبارات، فقد يرجع ذلك إلى وجود خلل في صمام EGR، وقد تؤدي قيادة سيارة لم تجتاز فحص الدولة إلى فرض غرامات باهظة.

2.ضوء فحص المحرك يبقى قيد التشغيل

قد لا يظهر ضوء فحص المحرك إذا كان صمام EGR الخاص بك يحتوي على أضرار بسيطة، ومع ذلك، عندما تري رمز فحص المحرك مشتعلاً، هذا يعني ان الصمام بحالة سيئة جداً.

لهذا السبب، إذا كان ضوء فحص المحرك الخاص بك يضيء، ويتزامن مع بعض الأسباب الأخرى، فقد يكون صمام EGR.

1.المحرك يصدر صوت خبط

إذا كان صمام EGR عالقًا في وضع مغلق، فستكون درجة الحرارة داخل غرف الاحتراق مرتفعة جدًا، ويؤدي هذا إلى اشتعال الوقود مبكرًا جدًا عندما يكون المحرك عند عدد دورات منخفضة في الدقيقة، مما قد يتسبب في حدوث صوت خبط.