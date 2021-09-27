أخبار عاجلة

الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية -
اختصاصات لجان الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بالنواب (تفاصيل) -
وفقا للائحة.. تعرف على اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب -
النتائج الأولية لإنتخابات لجان «النواب»: تغيرات محدودة في الوكالة وبقاء تشكيلات دور الانعقاد الاول -
استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا -
أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب -
بعد انتخاب الهنيدي رئيسا لها .. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان -
الزمالك يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل -
سيراميكا يلاقي بورتو وديًا اليوم -
حسام حسن يرفض رحيل هشام صلاح عن الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منتخب الريشة يستهل بطولة العالم بالخسارة 5/ 0 أمام اليابان

Print
منتخب الريشة يستهل بطولة العالم بالخسارة 5/ 0 أمام اليابان منتخب الريشة يستهل بطولة العالم بالخسارة 5/ 0 أمام اليابان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استهل المصري للريشة الطائرة، اليوم الاثنين، مشواره بالمجموعة الرابعة من بطولة العالم للفرق المختلطة “sudirman cup”، المقامة بفنلندا خلال الفترة من 26 سبتمبر/ حتى 3 أكتوبر المقبل، بالخسارة أمام نظيره الياباني (5-0).

ومن المقرر أن يلتقي "الفراعنة" في الجولة الثانية مع المنتخب الماليزي، غدًا الثلاثاء، على أن يختتموا مشوارهم في المجموعة، بمواجهة إنجلترا الخميس المقبل.

وتضم بعثة المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني مصطفى كامل، كلًا من اللاعبين أدهم حاتم ومحمد مصطفى كامل وأحمد صلاح، واللاعبات نور أحمد يسري وجنى أشرف وضحى هاني.

ويرأس البعثة أحمد شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

ويشارك فى البطولة 16 منتخبا، وهم:

وفنلندا وكندا والصين والدنمارك وإنجلترا وألمانيا وإندونيسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتاهيتي واللجنة الأولمبية الروسية وتايلاند وتايوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا

استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا

المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لبطولة الكونفيدرالية

المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لبطولة الكونفيدرالية

مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

«معلومات الوزراء»: مصر تحقق مرتبة مرتفعة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2021

«معلومات الوزراء»: مصر تحقق مرتبة مرتفعة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2021