بسمة تتعجب من قدرة الحياة على تغيير ملامحها بصورة لها من طفولتها

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شاركت الفنانة بسمة بصورتها في طفولتها لتطرح سؤالًا استنكاريًا على جمهورها حول قدرة الزمن على تغيير ملامح الإنسان.

ونشرت الفنانة صورتها من البرنامج الرمضاني، الذي عرض شهر رمضان الماضي، ويقدمه الفنان رامز جلال وهو «رامز مجنون رسمي»، وبجوارها صورة ثانية لها بطفولتها، قائلة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «أحيانا أنا أتعجب.. كم مرة بإمكان الحياة أن تغيرنا (تغير ملامحنا)؟».

وعلق المتابعين على صورتها قائلين: «نفس النظرة»، لترد على التعليق قائلة: «المفروض يكون تعليقي على الصورة (خافوا مني لما حد يزعلني)»، وتابع أخرون: «الحياة ماغيرتش ملامحك لسه زي ما إنتي».

يذكر أن بسمة شاركت في فيلم «ماكو»، الذي طرح منذ أسابيع بالسينمات، وهو آخر أعمالها السينمائية، إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة الممثل التركي مراد يلدريم ونيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.

وكانت قد كشفت كواليس مشاركتها في الفيلم، موضحة أنها كان لديها مخاوف كثيرة أثناء تصوير الفيلم بسبب معرفتها برياضة «الغطس»، وأضافت خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، أن منتج العمل محمد التلباني، تواصل معها وعرض عليها المشاركة في فيلم جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية.

وقالت: «كلمني وقالي إحنا بنعمل فيلم وعايزينك معانا.. قولت له ابعت لي السيناريو، قالي لا مش هبعتلك السيناريو إنتي لازم تقعدي مع المخرج الأول». وأوضحت أنها بمجرد قراءة السيناريو وجدت أن هناك اعتماد كبير على دورها في الفيلم، قائلة: «أنا غبت كذا سنة عن السينما.. أنا شخصيًا في جزء من ثقتي بنفسي مفقود.. وحاسة إني شبه الماكينة المركونة منذ فترة وبحاجة إلى أنها تتزيت وتتلين عشان ترجع تشتغل تاني».

وأكملت: «انتابني الخوف من صراع الفيلم الذي يتضمن مشاهد غطس تحت الماء، صراع في الماء، وحديث تحت الماء، تلك الأشياء بمثابة خيال علمي بالنسبة لي.. ثم قررت مقابلة المخرج وبعد عدة اجتماعات اقتنعت بالعمل وقررت أن أخوض معهم تلك التجربة المثيرة».