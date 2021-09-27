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انتخاب أشرف صبحى رئيسًا للاتحاد الإفريقى للرياضات الالكترونية

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انتخاب أشرف صبحى رئيسًا للاتحاد الإفريقى للرياضات الالكترونية انتخاب أشرف صبحى رئيسًا للاتحاد الإفريقى للرياضات الالكترونية

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اسفرت نتايج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الافريقى للالعاب الالكترونية عن تولى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئاسة الاتحاد واستضافة لمقر الاتحاد.

كما تم الموافقة على لائحة النظام الاساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على انشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الأفريقية بانشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصرى عام ٢٠١٩ .

وقد تقدم الدكتور اشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على الثقة فى شخصه وقد اكد انه سيتم العمل على ان تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفاعليات الأفريقية وتنظيم اول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية .

وقد أثنى اللواء احمد ناصر رئيس منظمة كونفدراليةاتحاد الاتحادات الافريقية الرياضية ( الاوكسا ) بما تم من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذى يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخبرته الكبيرة فى مجال الادارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القارى والدولى فى هذا المجال، من شأنه جمع الشمل الافريقى فى مجال الشباب والرياضة.

وقد تم تشكيل المجلس من علاء التومى نائبا والدكتور فريحة كريم، وابراهيم عبدى، وايهاب الادريسي وشريف عبدالباقى، مع اختيار ٥ نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا ووسط أفريقيا

ودعما لدور الاتحاد قرر مجلس الإدارة اختيار الإماراتي هشام الطاهر مستشارا للاتحاد الافريقى الوليد لخبراته المتعددة فى نظم الهيئات الدولية فى هذه الرياضات .

المصرى اليوم

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