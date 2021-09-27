تحديد موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

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حددت رابطة الأندية المحترفة في مصر بالتنسيق مع اتحاد الكرة موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

وينتظر أن تعقد رابطة المحترفين المصرية اجتماعاً مع مسؤولي الأندية الـ 18 المشاركة في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 من أجل الاستقرار على شكل البطولة في الموسم الجديد.

وبشكل مبدئي تم الاتفاق بين مسؤولي الرابطة على تحديد الخامس من شهر أكتوبر المقبل كموعد لانطلاق بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل غموض الرؤية بشأن بطولة كأس مصر حتى الآن.

وتم انتخاب رابطة الأندية المحترفة في مصر مؤخراً، وتولى النائب أحمد دياب رئاستها بينما يتولى عماد متعب نجم الأهلي السابق منصب نائب رئيس الرابطة.