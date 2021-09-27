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رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا..صور

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا..صور رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا..صور

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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،اليوم الاثنين، نقاط التطعيم ضد بقطاع كليات الدراسة ، وذلك في إطار متابعة رئيس الجامعة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على سير العمل بها وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد2021- 2022م.

وخلال الجولة حث رئيس جامعة الأزهر منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الجامعة بدورها وفرت وجهزت العديد من نقاط التطعيم في الدراسة ومدينة نصر تعمل منذ التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء يوميًّا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الكليات، والمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا
رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم بقطاع الدراسة.. ويحث الطلاب على سرعة تلقى لقاح كورونا

المصرى اليوم

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