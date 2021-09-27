بعد تسلمها جائزة أفضل ممثلة ..حنان مطاوع: «مبسوطة جداً وفخورة»

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أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة، بسبب حصولها على جائزة سينما الأمل، ضمن فعاليات الدورة الـ 37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ونشرت حنان مطاوع مجموعة صور، من على شاطىء إسكندرية ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة:«مبسوطة جداً وفخورة لحصولى على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الامل السينمائي الدولى في السويد عن دورى في فيلم قابل للكسر ..ولها وقع خاص في قلبى لاستلامها في بلدى مصر الممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي وشكر خاص لكل صناع الفيلم و‏لأخي وصديقى مخرج الفيلم احمد رشوان«.

وتابعت :«شكر خاص للنجمة حبيبة قلبى إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى في السويد وشكر خاص لمهرجان الإسكندرية ولرئيسة الامير أباظة لإصرارهم على تسليمى الجائزة».

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل «القاهرة كابول» مع مجموعة كبير من نجوم الفن :طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد