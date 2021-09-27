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سهر الصايغ تقدم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح اليوم

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سهر الصايغ تقدم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح اليوم سهر الصايغ تقدم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح اليوم

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تنطلق فعاليات افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، في الثامنة مساء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

تشهد فعاليات الإفتتاح تكريم 10 من نجوم المسرح المصري في مجالات مختلفة، التمثيل والإخراج، والتأليف، النقد.

وتقدم الفنانة سهر الصايغ، فعاليات افتتاح المهرجان، ويخرج حفلي الإفتتاح والختام المخرج إسلام إمام، وكذلك يقوم ببطولة الافتتاحية الفنان الشاب حمزة العيلي.

وأوضح المخرج إسلام إمام، أنه عقب انتهاء الافتتاحية، يتم تكريم الفنانين المكرمين، وهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاوى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

احتفالية «الكاتب المصري» ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق على ومخرج منفذ كريم محروس .

المصرى اليوم

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