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«ما أثقل دمكم»..نداء شرارة ترد على شائعة خلعها للحجاب

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«ما أثقل دمكم»..نداء شرارة ترد على شائعة خلعها للحجاب «ما أثقل دمكم»..نداء شرارة ترد على شائعة خلعها للحجاب

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خرجت المطربة نداء شرارة عن صمتها لترد على شائعة خلعها للحجاب، بسبب تداول أحمد المواقع أنباء عن تخلبها عنه مؤكدة أنه أمر عار تماماً من الصحة.

وأعادت «شرارة»، نشر صورة من الخبر عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفديو «إنستجرام»، وعلقت قائلة :«يا الله ما أثقل دمكم.. يعني أنا ليش أصحى على تليفونان مشان اطلع أنفي هذا الخبر بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات».

وتابعت :«ولكم مجننكم هالحجاب، الله يجعلكم تنهبلوا.. بس الهي وأنت جاهي يحجب لسانتكم الطويلة ونخلص».

يذكر أن الفنانة نداء شرارة قد أحيَت حفلًا غنائيًا بمدينة عمان في الأردن، على مسرح الشمس، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلال الحفل باقة من أروع أعمالها الغنائية، التي نالت على إعجاب جمهورها

المصرى اليوم

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