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مدرب الجمباز يكشف محمد فوائد تعاقد الأهلى مع «العربي»

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مدرب الجمباز يكشف محمد فوائد تعاقد الأهلى مع «العربي» مدرب الجمباز يكشف محمد فوائد تعاقد الأهلى مع «العربي»

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أكد محمد فؤاد، المدير الفني لفرق الجمباز بالنادي الأهلي، أن التعاقد مع «عمر العربي» يعد إضافة كبيرة للفرق الأول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب على تحقيق العديد من البطولات، خاصة أنه لاعب دولي وشارك مؤخرًا في أولمبياد طوكيو.


وأضاف، أن العربي لاعب مميز، وكان هدفًا للعديد من الأندية، لكنه فضل الانضمام إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيبدأ مسيرته مع النادي بآمال وطموحات كبيرة، خاصة أنه يمتلك إمكانات فنية وبدنية مميزة، وأن التعاقد معه جاء في إطار خطة تدعيم فريق الجمباز بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.


وأوضح المدير الفني لفرق جمباز الأهلي أن صفقة انضمام عمر العربي تحمل العديد من المزايا؛ نظرا لصغر سنه وإمكاناته العالية والمستويات التي قدمها على مدار البطولات العديدة التي شارك فيها، إلى جانب كونه جزءًا من خطة البناء للمستقبل.


وأكد أن العربي سيمثل إضافة قوية في ظل ما يمثله من قيمة فنية كبيرة، إضافة إلى أنه يتمتع بروح عالية، موضحًا أنه حظى باستقبال رائع من جميع أفراد الجهاز الفني وكذلك فرق جمباز الأهلي، خاصة في ظل المتابعة التي يحظى بها بعدما شارك مع الوطني في العديد من البطولات الدولية.
وكان رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن التعاقد مع عمر العربي لمدة 4 مواسم قادمة لتدعيم صفوف فريق الجمباز بالنادي.
يذكر أن عمر العربي هو اللاعب العربي الوحيد الذي شارك في أولمبياد طوكيو، ضمن منافسات الجمباز.

المصرى اليوم

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