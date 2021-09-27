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مشروع «رواد 2030» يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب

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مشروع «رواد 2030» يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب مشروع «رواد 2030» يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب

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شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب، والمقام تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بهدف إلقاء الضوء على المبادرات الإيجابية المبتكرة من الشباب، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 فكرة وأهداف المشروع، موضحة أن رواد 2030 يسعى إلى نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، كما يوفر لهم مجموعة من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، هذا فضلًا عن إطلاق عدد من حملات توعية، وإقامة والمشاركة في عدد من حاضنات الأعمال، لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت «خليل» أن مشروع رواد 2030 يقوم بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين على أعلى مستوى لمساعدة الشباب ونشر فكر ريادة الأعمال بينهم.

وأشارت الدكتورة غادة خليل إلى حملة «المليون ريادي» التي أطلقها المشروع على مستوى كل المحافظات لمساعدة الشباب في التعرف على كيفية بدء مشروعاتهم، مؤكدة أن المحتوى المقدم عبر المنصة الإلكترونية للحملة مجاني ومتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

ولفت «خليل» إلى إدراج مشروع رواد 2030 على منصة «أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مشيرة إلى تحقيق المشروع لتسعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة.

مشروع «رواد 2030» يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب
مشروع «رواد 2030» يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب

المصرى اليوم

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