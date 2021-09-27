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اتحاد «المواي تاي» يتلقى موافقة وزير الرياضة لإقامة البطولة الإفريقية في الغردقة

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اتحاد «المواي تاي» يتلقى موافقة وزير الرياضة لإقامة البطولة الإفريقية في الغردقة اتحاد «المواي تاي» يتلقى موافقة وزير الرياضة لإقامة البطولة الإفريقية في الغردقة

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تلقى الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة الكابتن محمد إبراهيم الموافقة الرسمية من وزارة الشباب والرياضة على إقامة البطولة الإفريقية للمواي تاي في مدينة الغردقة خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل المؤهلة لدورة الألعاب العالمية في أمريكا 2022.

وأرسلت الإدارة المركزية للأداء الرياضي برئاسة الدكتور عادل رضوان موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة البطولة الإفريقية في التي تأتي ضمن سلسلة إقامة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية نظرا لما تمتلكه مصر من بنية تحتية عملاقة وتجهيزات رياضية مؤهلة لاستضافة الأحداث الدولية.

ووجه محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية للأداء الرياضي على سرعة إصدار الموافقة اللازمة لاستضافة البطولة الإفريقية للمواي تاي التي تقام في مصر لأول مرة في تاريخها مع تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية.

وتابع أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل أروقة الاتحاد من أجل الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستضافة البطولة وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة بعد توالي تلقى تأكيدات الدول الإفريقية للمشاركة.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي تصريحاته قائلا إن الاتحاد منذ إشهاره رسميا في شهر نوفمبر من عام 2020 يعمل على انتشار اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية وتم تنظيم العديد من البطولات والمشاركة في بطولة النخبة الدولية للمواي تاي في العراق وحقق فيها ميداليتين ذهبية وفضية.

واتحاد المواي تاي الرياضي هيئة رياضية تمارس الرياضيات الآتية بأنواعها وفروعها وتشمل على 6 ألعاب وهم مواي تاي، مواي بوران، واي كرو، الفنون القتالية المختلطة «MMA»، الجرابلينج، قوة الرمي.

المصرى اليوم

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