باريس يحدد موقف ميسي من مواجهة مانشستر سيتي غدا فى دورى الابطال

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خاض فريق باريس سان جيرمان، صباح اليوم الإثنين تدريبه بقوته الهجومية الضاربة، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

شارك في مران الفريق الباريسي 23 لاعبا، بمن فيهم الثنائي العائد من الإصابة ليونيل ميسي وماركو فيراتي، لتتأكد جاهزية الثنائي لمباراة السيتيوبذلك تعافى ليو تماما من إصابة في الركبة اليسرى أبعدته عن آخر مباراتين لسان جيرمان في الدوري الفرنسي ضد ميتز ومونبيلييه.

وأدى الحراس الثلاثة دوناروما وسيرجيو ريكو والكسندر لوتيليه تدريبات متخصصة، بينما تواجد كيلور نافاس مع باقي اللاعبين لأداء تدريبات بدنية وفنية.