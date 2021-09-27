برلماني: محطة «بحر البقر» نقلة نوعية في مشروعات المياه.. وتوفر 40 ألف فرصة عمل

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قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، يمثل نقلة نوعية في مشروعات المياه، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل، بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5،6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وأضاف «الرشيدي» في بيان له، اليوم الاثنين، أن افتتاح المحطة خطوة جديدة من خطوات القيادة السياسية لتنمية سيناء في الأصل وتوطين عدد من الصناعات بها وأيضا تستهدف تعظيم الموارد المائية، وهو ما يؤكد أن الرئيس يضع ملف تنمية سيناء على رأس أولوياته منذ الأيام الأولى لتوليه حكم البلاد، ووضع لذلك الاستراتيجية اللازمة، وتابع جهودًا كبيرة بذلتها الدولة لوضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

وتابع أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو وسيناء بشمالها وجنوبها تشهد تطور متلاحق لإنشاء المشروعات بينها مشروعات عملاقة وبنية تحتية هي الأقوى والأكبر من نوعها وفى قطاعات كثيرة وصلت قيمتها حوالى 650 مليار جنيه، لتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعزز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب، والتي من بينها الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، كشرايين حياة لربط سيناء بجميع أنحاء الدولة.

وأكد على ضرورة متابعة الجهات التنفيذية لتوجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر والتي منها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، ورفع الدعم عن المخالفين لحين التراجع عن التعديات.