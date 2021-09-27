رئيس شباب النواب: الرئيس يسابق الزمن للنهوض بالدولة المصرية

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قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في أيدي قيادة وطنية أمينة ترفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، وتحافظ على حقوقه التاريخية في مياة النيل .

ووجه رئيس لجنة الشباب، الذي شارك في افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تطوير بحر البقر، الشكر لرئيس الجمهورية على افتتاحه عدد من المشروعات الكبري، وهو ما يعكس حرصه على مصلحة الوطن والمواطن، من خلال تدشين تلك المشروعات العملاقة .

واكد ان رئيس الجمهورية بعث عدد من الرسائل الهامة، منها مواجهة التعديات على نهر النيل بكل قوة وحسم، وكذلك تأكيده على عدم المساس بحصتنا في مياة النيل .

واشاد الدكتور محمود حسين بقرار الرئيس السيسي، بقطع ووقف كل اشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي «متعدي» على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف مشيرا إلى ان التعدي على الاراضي الراعية يحرم مصر من الارض الزراعية الخصبة التي تساهم في تأمين الأمن الفذائي مؤكدا ان ذلك القرار إلى جانب ازالة التعديات سيحافظ على الرقعة الزراعية والمصارف المائية .

وأكد أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيحافظ على صحة المواطنين من مخاطر التلوث التي كان يتسبب فيها مصرف البحر البقر .

وأشار رئيس لجنة الشباب ،إلى ان الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة، حيث لا يمر يوم إلا ونجد انجاز جديد على ارض مصر، وهو ما يؤكد اننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين .