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بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر غدًا

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بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر غدًا بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر غدًا

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أعلن الدكتور محمد الشربيني ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بعد التواصل مع بوابة الإلكترونية تقرر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر حتى الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

المصرى اليوم

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