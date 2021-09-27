تخصيص 54 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتشغيل العمالة غير المنتظمة في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

في إطار متابعة أنشطة الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قام وفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فيرا مورينديني، مسؤول الاتحاد الأوروبي، والدكتور هارتفج بنفيلد، رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية، بزيارة لعدد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية حيث كان في استقبالهم الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ولفيف من مسؤولي الجهاز، وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والأستاذ محمد صلاح، مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وأوضح المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي تم تخصيص إجمالي قدره 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحى العامرية منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خطوط صرف الصحي وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين. وأضاف مدحت مسعود أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي وتطوير هذه المناطق باستخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.

وأضاف مسعود أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات؛ وهي (الإسكندرية – أسيوط- الجيزة- المنوفية – بورسعيد – الشرقية)، ومن المخطط أن توفر تلك الاتفاقية اثناء فترة تنفيذها حوالى ٣٢١ ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.

جدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ١٥ مليون يورو تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.