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كشفت صحيفة «المنتخب المغربية» أن جلسة عقدها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، مع المدافع المغربي بدر بانون، كان الغرض منها تحذيره بسبب تراجع مستواه التقني والبدني خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الصحفية، أ نقلا عن تقرير صحفى مصرى أ ن بدر بانون على ما يبدو بات منشغلا في الفترة الأخيرة بالعرض الذي توصل به من نادي التعاون السعودي.

وتابعت الصحيفة، أن المدير الرياضي، طالب بدر بانون بتأجيل التفكير في أي عرض توصل به، إلى غاية فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وشدد له على ضرورة التركيز على ناديه الأهلي، وحذره من خسارة مكانته في التشكيل الرسمي لبطل افريقيا، في ظل وجود منافسة قوية في ما يخص مركزه بخط الدفاع.

وكان بدر بانون قد انتقل للأهلي، الموسم الماضي، وتوج انتقاله إليه بتحقيق ثلاثة ألقاب كبيرة، تتمثل في كأس مصر سنة 2020، ودورى أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي 2021.