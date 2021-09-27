انتهت الأزمة.. رسمياً بيرسي تاو خارج قائمة منتخب جنوب إفريقيا

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أعلن البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة البافانا بافانا النهائية لمباراتي الأولاد المقبلتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وخلت القائمة المختارة من اسم لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو.

وكان الأهلي قد طالب باستبعاد اللاعب من قائمة المنتخب للإصابة وهدد بفسخ تعاقده حال التواجد ضمن قائمة المنتخب في ظل إصابته في العضلة الضامة وعدم تعافيه حتى الآن.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم في يومي 9 و12 من شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت القائمة التي اختارها هوجو بروس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز (سوبرسبورت يونايتد) وفيلي موثوا (أمازولو) وبروس بفوما (كايزر شيفز).

في خط الدفاع : نجابولو بلوم (كايزر شيفز) نيكو موبي (سيكوخون يونايتد) تيرينس ماشيجو (كيب تاون سيتي) سيفيسو هلانتي (كايزر شيفز) روشين دي ريك (ماميلودي صنداونز) ، سياندا إكسولو (هابويل تل أبيب) نجابولو نجكوبو (كايزر شيفز) وموزا ليبوسا (ماميلودي صنداونز).

في خط الوسط: ثاباني زوك ويوسف مارت (سيخوخون يونايتد) تيبوهو موكوينا (سوبر سبورت يونايتد) جودمان موسيلي (أورلاندو بايرتس) وإيثان بروكس (جالاكسي ).

في خط الهجوم: ثابيسو كوتوميلا (ماميلودي صنداونز) فيكتور ليتسوالو (رويال آم) فنسنت بولي (أورلاندو بايرتس) وتشيجوفاتسو ماباسا (أورلاندو بايرتس).